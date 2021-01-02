擎天崗野牛避寒下山闖菜園踩「山豬吊」受困，在里長徐明忠與動保處人員協助下平安脫困。（翻攝臉書社團／為牛請命-巡牛志工隊）

陽明山擎天崗近30隻野生水牛連環死亡事件，成為全台焦點。不料今天又發生擎天崗水牛疑似為了避寒脫逃，跑到平等里卻踩到「山豬吊」陷阱受困，還好在當地居民和動保處協助下，安全脫困。動保團體質疑有盜獵人士非法設立陷阱，報案要求警方查辦。

今日（2日）上午十時許，有民眾發現擎天崗的野牛出現在1公里外的平等里平菁街43巷16弄菜園旁，牛隻後腳誤踩陷阱「山豬吊」受困動彈不得。緊急通報後，警方、動保處與平等里長徐明忠趕抵現場，展開救援行動。受困的野牛在下午3時許順利脫困，後腳受傷，身上也有多處鐵絲網割傷的痕跡。

擎天崗野牛避下山闖菜園踩「山豬吊」（紅圈處）受困（翻攝臉書社團 為牛請命-巡牛志工隊）

民眾質疑，當地耆老透露，附近有外地人在冬天專門設陷阱抓牛去殺，盜獵者私設山豬吊，已經明顯違法，要求動保處和警方進行調查。平等里里長徐明忠表示，事發地點是一處菜園，並非國家公園保護區，由於經常有山豬跑下山來吃菜，常有外地人士前來設置陷阱抓山豬。不料，卻抓到了疑似下山避寒的擎天崗野牛。

徐明忠說，每年冬天都會有野牛跑下山來平等里避寒，由於今天發生牛隻連續死亡案件，特別引起社會關切。目前脫困的野牛暫時安置在附近處所，待週一獸醫確認無礙之後，將協調里民挪出空間設立簡單牛棚收容。

(中時新聞網)