今年元旦連假冷颼颼，不少民眾放假在家懶得出門，都會透過外送平台訂購餐點。不過，花蓮一名人夫1日叫熊貓外送，足足等了1小時仍不見動靜，於是便使用聊天功能關心訂單進度，不料客服一開始還耐心地解釋，下秒突然用英文飆粗話「Shit」，儘管他事後馬上道歉，仍讓當事人相當不滿，氣得發文抱怨。

原PO日前在臉書社團「花蓮爆料王」發文，指「因為等餐等了快一個小時，問問看客服能不能取消，直接被罵髒字，有人遇過嗎？還是有可能我真的欠罵」。根據男網友上傳的對話記錄，只見客服人員一開始態度良好，還禮貌地提醒「店家正在準備您的餐點。若您選擇取消訂單，往後可能無法使用貨到付款功能」。

男網友無端挨罵，氣得PO文公審。（圖／翻攝自花蓮爆料王，下同）

看完上述回覆後，當事人隨即回應「不用（取消），那可以麻煩快一點嗎？」對方也耐心地說「好的。請您放心，我這裡已經為您反饋至店家與相關部門」，不料他下秒突然爆粗口，用英文大罵「Shit」（狗屎），接著又趕緊道歉「非常抱歉給您造成困擾，對不起。」然而無辜挨罵仍讓當事人相當無法接受。

不過貼文曝光後，不少網友卻直言「你玻璃心？人家都秒道歉了，我被外送員尻過頭我都沒爆料了」、「這只是偶發事件，以往熊貓送餐還是快的了。上班期間有時候沒東西也沒辦法準時吃，都靠他們送餐，也是很感恩的啦」、「這幾天太冷，熊貓們都不跑了...40幾分鐘算還好了，我店裡有疊5個單還沒熊貓來的」。

貼文引發網友討論。

(中時新聞網)