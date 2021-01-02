東海磐頂教堂獨特的船身外型，是根據聖經中諾亞方舟故事建造而成。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情再度拉警報，為讓民眾在防疫期間能藉由旅遊舒緩緊繃情緒，台中市觀旅局2日力薦海線多處打卡景點，包括船身外型的東海磐頂教堂、全台最美的高美國小彩虹跑道、海灣繪本館以及五福圳自行車道，除了可用影像留住美好回憶與身影外，還能大啖當地特色美食。

行程第一天來到東海磐頂教堂獨特船身外型，是根據聖經中諾亞方舟故事建造而成，牆上的船錨、提燈等裝置皆具有特殊涵義，不用出國就能沉浸在莊嚴的神聖感及歐洲風情中。

第二天前往清水高美國小，穿著運動服於全台最美的彩虹跑道上擺出生動的賽跑姿勢，與徐徐微風來場競逐；接下來走訪海灣繪本館，拍下走跳在雲朵般彩繪道路上的畫面。午後騎乘腳踏車在五福圳自行車道，開心捕捉夕陽餘暉灑在火車與橋梁交接的十字路口。

觀旅局長林筱淇表示，遊客除了用影像留住美好回憶與身影外，還能大啖當地特色美食，包括東海蓮心冰及雞爪凍、東山鴨頭及鮮Q彈嫩的芋圓仙草奶凍等；還又清水米糕、燒炸粿、桿麵等特色小點，或是來碗透心涼的粉圓，都是不錯的選擇。

(中時 )