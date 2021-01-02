上櫃公司國統國際（代號8936）原定年後召開臨時股東會，但遭不同派的董事聲請暫停召集假處分獲准，由於現任洪姓女董座認為仍要依法辦理公告要開，葉姓總經理卻不同意，雙方為此還鬧上高巿警左營分局。

據了解，國統獨董王森榮去年11月函文公司訂今年1月4日召開臨時股東會案，遭另名董事向屏東地院聲請停止召集假處分獲准。王森榮即以屏東地院裁定不合法為由，向高院提出抗告。並主張，公司直到去年12月底才接獲停止召集的假處分裁定，但碰上元旦假期，根本無法作出回應。

王森榮指出，法院做出裁定前，沒給他任何形式的陳述意見機會，程序已明顯違法；而且，裁定書內容竟稱其召集臨時股東會未符公司法之「董事會不為召集或不能召集股東會」、「為公司利益」，於必要時」等前提要件。

但高院及主管機關早已釋明，「公司監察人召集股東臨時會，是否為『必要時』，應由監察人依實際情形認定。如有以解決公司重大待決之爭議事項或困境時，即得召集之，不限於董事會不為召集或不能召集股東會之情形，如此才得以發揮監察人監察公司之功能，而審計委員會之獨立董事成員則準用上述規定。」

王森榮說，聲請停止召集股東會的董事並未表明，召集臨時股東會究竟會對其造成何種「重大之損害」或「急迫之危險」；屏東地院竟然還准其僅以200萬元擔保金就作成假處分裁定。王森榮認為，辦理一次股東會所需費用豈止200萬元就可完成，屏東地院就停止召開股東會之損害認定，在權衡論理上顯有謬誤。

據了解，日前國統洪姓女董座依獨董要求，委請公司承辦人員與OTC（櫃買中心）管區溝通，確認無誤後欲依法辦理公告，但葉姓總經理對此有不同意見，雙方因此發生嚴重爭執，洪姓女董座為此還報警提告對方涉嫌強制罪，現正由左營分局偵辦中。

(中時 )