身為外流片受害者，賊都還沒抓到，就誤觸法律恐面臨最高12年的有期徒刑？印尼知名女歌手吉賽拉（Gisella Anastasia）2020年爆出19秒性愛片外流，警方雖找出2名散播者，但最初流出的嫌犯尚未落網，未料受害者吉賽拉和片中男主角先被指控違反印尼的反色情法，可能會面臨牢獄之災。

根據外媒《Harianaceh》、《中國報》報導，去年11月印尼網路瘋傳一段長度19秒的影片，可看到女子跨坐在男生身上，露出O型嘴、不斷擺出各種撩人姿勢，被網友逐一比對女主角是吉賽拉，男主角則應該是老公馬爾登。事後吉賽拉坦承影片中的女人是自己，但男主角並非馬爾登，而是男伴德佛列特斯，兩人於2017年拍下這段影片。

警方找出2名惡意傳播影片的男子，指控他們違反多項法律，並持續追查最初流出影片的兇手；而吉賽拉和德佛列特斯也兩度接受警方詢問，吉賽拉說拍這段影片只是要留念，沒有要上網販售，只是手機遭竊，被有心人士惡意上傳影片；雖然是受害者，但印尼有反色情法，規定民眾不能出現在任何18禁內容中，假設被判有罪，恐吃上最高12年的有期徒刑。

今年30歲的吉賽拉是印尼人氣女歌手，IG擁有3217萬粉絲，根據《中國報》報導，她參加選秀節目《印尼偶像》榮獲亞軍，隨後與男演員馬爾登（Gading Marten）結婚並生下一女，但婚姻僅維持6年，兩人於2019年簽字離婚。

(中時新聞網)