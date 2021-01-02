元旦開放萊豬進口，有便當業者改採國產豬後擬調漲價格，農委會指出，若業者商品豬肉原料由進口豬肉改採用國產優質豬肉，該會予以肯定，且商品適當反映成本，尚可理解。

農委會說明，上月國內毛豬批發價格每公斤70.41元，目前豬價亦維持於與近5年元月平均價格每公斤64.08至75.96元正常區間內，國內即將進入春節前傳統豬肉消費需求旺期，豬價亦隨反映變動。以日均2.4萬頭市場供應頭數及約127公斤的毛豬體重變化顯示，豬源供應充裕，為維持民生需要，元月份毛豬供應上市將達61萬頭，較去年同期59萬頭增加2萬多頭。

農委會指出，部分商家調高豬肉商品價格報導歸因於國內豬價變動一事，與現有國內毛豬產銷現況不符。若業者商品豬肉原料由進口豬肉改採用國產優質豬肉，該會予以肯定，且商品適當反映成本，尚可理解，但若業者無正當理由趁機哄抬或不當影響產銷，將請行政院消保處及公平會查處，請業者勿以身試法。

(中時 )