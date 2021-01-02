中職今年邁入第32個年頭，翻開中職歷史，過去只有統一獅隊前投手高建三拿到超過百場中繼成功紀錄，而最接近「百中繼」的是統一王鏡銘，目前以85次中繼成功排名第2。

高建三生涯累積118次中繼成功，是中職目前唯一中繼成功破百的球員，排名第2的王鏡銘，距離百中繼成功還差15次，今年能否出現第2人外界都在期待。

16日將滿35歲的王鏡銘2008年投入中職選秀，被統一在首輪選中，前期他從先發出發，後來因球隊牛棚投手表現不理想在教練團建議下轉往牛棚補強後援戰力。

不過2019年季中王鏡銘碰上右手肘骨刺攪局，動了骨刺清創手術，但復健過程不理想，直到去年6月才在二軍出賽，一軍則是出賽12場，但整季沒有任何戰績，仍停留在85次中繼成功。

而在王鏡銘之後，生涯中繼成功榜依序為樂天桃猿「鄉長」陳禹勳的80次、富邦悍將「老皮」林羿豪的78次。

(中時 )