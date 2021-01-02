一般人熟悉的星座是「西洋占星術」，和吠陀占星術是不同系統。吠陀占星術又稱為印度占星術、古印度占星術，發源於古印度的占星術系統，與一般星座不同點在於印度占星術主要在預測對象將遭遇的事件，著重在對象的命運走勢，不會探討對象的個性與心理。

吠陀占星與西洋星座不同，八成的人是西洋星座往前推一個相位，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

吠陀占星專家李靜唯老師分享了吠陀占星12星座2021年1月份整體運勢，包含工作、愛情、財運、健康等方面的變動，被點名的星座可以多留意近期運勢變化，提早預防就有機會逢凶化吉！

李靜唯老師表示，一月份火星從雙魚座進入牡羊座，表示很多事情從原本的無力感，開始找到明確的目標以及行動方向，感受到環境的迷霧消散，比較能夠看清楚現實了，無論環境再艱困，只要能夠看的清楚，就能走出自己的道路。爭論性的議題，討論度會升高，容易產生衝突與對立，從過往的經驗來看，這樣的星相容易產生抗爭，因為不同立場的人都堅信自己的信念，只能通過比較粗暴的手法來表達訴求。

另外，李靜唯老師分享，金星進入射手座，結束了與羅喉對宮相位，對於喜愛投資金融市場的人來說這是一個好的星相，意謂著市場上原本真假難辨、無法判讀的消息會逐漸明朗化。但金星入射手會有一些負面的反應，像是放縱、貪婪、沉溺享樂等，一月中上旬太陽與金星同在射手，這樣的星相會讓我們看到一些意想不到的醜聞或是花邊新聞。太陽從射手進入摩羯座並與木星合相，土星代表著古老的東西，木星擁有釋放的能量，1月份太陽進入摩羯，與火星在巨蟹座產生共同相位，反應了老字號的東西會消失退場，要注意有關權力交接的事務會面臨考驗，在自然界則容易引發火山爆發或是地震。

【吠陀占星 1月份工作變動最大前三名】

1.牡羊座(4/15-5/14)

資源開始投入，為了長遠發展，需要制訂明確的未來目標，隨著時間的推進，慢慢醞釀，能夠得到更多更好的成績。

2.巨蟹座(7/15-8/14)

長官交辦的事項，或是工作合作的項目，需要細心處理，若是太過自信或是自認有把握，反而容易出錯。若有新的想法計劃或是新的方式要帶入工作中，會是一個好的嘗試時機。

3.摩羯座(1/15-2/14)

工作上的重擔感受越來越明顯，雖然工作量會增加，但同時表現自我的機會與曝光度也會增加，可以藉此機會表現出自己讓更多的人認識你，開拓職場新視野。

【吠陀占星1月份 愛情最需要注意的星座】

1.射手座 (12/15-1/14)

交際場合裡會結交到新朋友，帶領你開拓新視野，對你來說可能會對新事務產生新的興趣，也因為建立相同的興趣而有了更多的交集。

2.獅子座(8/15-9/14)

帶著你的另一半去享受美食或親近大自然，都是很好的安排，千萬不要因為忙於工作而忽略了自己的感情生活。

3.處女座 (9/15-10/14)

可能會因為工作方面的壓力，影響到你感情方面的情緒，你會讓對方感受到有隔闔無法親近，需要檢討一下溝通與說話的方式。

【吠陀占星1月份財運最旺前三名】

1.天蠍座(11/15-/12/14)

在理財方面有提升價值機會，可能會遇到一些看重你的人想與你合作，藉由合作為自己帶來增加財富的機會。

2.金牛座(5/15-6/14)

雖然生活還是感受到無比的壓力，但是在金錢方面，你會感受到能夠自由運用的資金變多了，請好好控制花費，才不會讓你手中的資金飛走了。

3.水瓶座(2/15-3/14)

會有機會賺到大錢，無論是工作方面，還是投資方面，都充滿了正面的能量，你平時所做的功課，將在一月份好運通通爆發，千萬別錯過。

【吠陀占星1月份健康要注意前2名】

1.雙子座(6/15-7/14)

出門在外要注意行的安全，身體方面要注意心血管方面的疾病，如果小徵兆要趕緊安排檢查。

2.天秤座(10/15-11/14)

注意休息與睡眠，不要讓自己過度勞累， 有時間時就補補眠，或是給自己一個安靜的好環境，加強睡眠品質。

(中時新聞網)