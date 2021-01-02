人們常說「年齡逢九，易有厄運」年齡尾數是「9」的人們通常都會被告誡在這一年要低調，也不能大肆張揚慶祝生日。根據美國研究，逢9的成年人比起其他年齡層的人，更易做出重大抉擇，容易發生4種可能的狀況。

根據《Hello醫師》專欄指出，美國紐約大學（New York University）史登商學院（Stern School of Business）和加利福尼亞大學洛杉磯分校（University of California Los Angeles）安德森管理學院（Anderson School of Management）雙方的研究員一起合作，完成與「逢九相關」的多項研究，並發表在2014 年的美國國家科學院期刊（Proceedings of theNational Academy of Sciences of the United States of America）。

研究人員發現，人在歲數逢 29、39、49、59 的時候，會反思自己的生活、生命，同時做出重大改變。這項研究歸類出「逢九」的4種可能發生狀況：

1.逢九出軌機率高

研究人員在一個專門尋求婚外情的網站上，針對年齡介於25至64歲之間的8,077,820位男性進行數據分析，發現逢九的男性有952,176人，比起其他的年齡層高出17.88%。表示逢九的族群跟坊間盛傳的「七年之癢」比起來，可能有過之而無不及。

2.逢九自殺率高

研究人員分析美國疾病管制中心（Centers for Disease Controland Prevention）從2000年至2011年美國25至64歲的成年人自殺率。發現逢九的族群每十萬人即有15.05人自殺，高於其他年齡層平均每十萬人只有約14人自殺。代表逢九的族群面對人生的十字路口而極度憂鬱時，更容易做出毀滅性的抉擇。

3.逢九愛運動

逢九也並非都只有壞事，事實上，逢九的族群更容易養成良好的健康習慣。研究人員以記錄運動員成績的數據庫網站「Athlinks」的資料，分析29歲與39歲馬拉松跑者的表現，發現逢九該年的跑速，比逢九的前2年或是後2年，都快了2.3%。這表示逢九的跑者練得比較勤，而且對長跑更有動機，被認為逢九的族群更容易養成良好的健康習慣。

4.逢九讓人思索人生

研究人員分析來自超過100個國家，42,063位成人填寫《世界價值觀調查》（World Values Survey）的結果顯示，逢九的受測者比起其他年齡層，更常思索生命的目的。

文章提到，以漢人文化的角度來看，人們受到孔子「30而立，40而不惑，50而知天命，60而耳順，70而從心所欲不逾矩」的影響。邁入以10為基準的「大關」之前，也是逢九的時候，的確會激發人們思考，自己到底有沒有達到「萬世師表」的標準，同時也會回望自己的人生，而引發人們有更深刻的反思。

因此認為人在逢九的時候因為自省而變得敏感，甚至脆弱，更容易鑄下大錯。這可能才是民俗上所謂「逢九必衰」、「逢九必亂」的意義，提醒人們要加倍小心，仔細地檢討反省，為下一個10年認真鋪路。

(中時新聞網)