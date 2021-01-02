民進黨立委邱議瑩近日和丈夫文化部長李永得一起接受節目專訪，分享2人婚姻生活的點滴，她直言，經歷與癌症病魔的搏鬥之後，她發現生命中最大的貴人就是李永得，李永得對此感到十分不捨，而他也在節目中深情告白，在結婚之後他才知道幸福是什麼，並指是邱議瑩開啟了他後半生的生命之窗。

邱議瑩和李永得近日接受《我是救星》專訪，談及兩人婚姻生活，李永得在節目中對邱議瑩深情告白，他直言，「我55歲結婚之後才知道幸福是什麼，她是開啟我後半生的生命之窗的人」。

李永得指出，兩人第一次約會，是他主動提起的，當時他和邱議瑩一起去爬山，還特意挑了比較陡的山，果然順利牽到邱議瑩的手，「她沒拒絕，起碼知道對方心意」。至於兩人見面時對彼此的第一印象，李永得坦言，一開始他覺得邱議瑩是花瓶；而邱議瑩則說，「我可以隱約感覺到，他當初是瞧不起我的，我就是一個票漂亮亮的花瓶，我就會覺得我要做給他看」。

2011年邱議瑩正準備挑戰高雄市第一選區立委選舉，但卻在選戰倒數時，被診斷出罹患卵巢癌，她前後接受了6次化療，並切除卵巢上的腫瘤，但也因此無法生育，同時，邱議瑩也因化療而落髮，在看到滿地落髮時完全崩潰，李永得很心疼的說，「這是她感到最傷痛的地方，她都不敢跟人家講說她不能生」。

對此，邱議瑩表示，「從鬼門關走一遭回來，我發現冥冥之中，我生命中最大的貴人就是他(李永得)」，她還指出，當初會發現罹癌，是因為李永得突然暈眩，但到醫院就診後，但卻沒有查出症狀，反而查出她有腫瘤，邱議瑩不禁直言，這是一趟神奇的指引。

此外，對於邱議瑩2013年時因不滿前總統陳水扁被移送台中監獄，憤而踹破法務部長辦公室的木門，給各界留下深刻印象，李永得透露，當時邱議瑩的父親、前國策顧問邱茂男打電話給他，「我們家不接受退貨」；而邱議瑩則坦言這種「恰北北」的個性是她的天性，並自爆小時時候若有人欺負她，她都會讓別人哭著回去。

(中時新聞網)