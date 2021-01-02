元旦起正式開放含萊克多巴胺的美豬進口，在目前有民眾表態拒吃萊豬氛圍中，新北市板橋一家人氣燒臘店則宣布使用國產豬肉類便當全都貴10元，招致網友熱議及新北市主任消保官王治宇登門了解，初判尚不構成足以扭曲市場機制的聯合行為及消費資訊不透明的問題。

新北市主任消保官王治宇表示，市長關心便當店哄抬物價可能涉及聯合行為的部分，經查該便當店三家 (板橋雙十、四川、文化)，且查無與競爭同業合意漲價之事證，初判尚不構成足以扭曲市場機制的聯合行為。

有關業者漲價的說明，提供資料指出原本使用加拿大豬肉，為免除民眾疑慮，現改用台灣本土豬肉，拿報價單指出每公斤豬梅花肉多出50元 (125→ 170~195，視等級而定)，每公斤梅花肉可做5個便當，故平均一個漲10元(如85→90、95元)，至於牛、雞肉便當維持原價。

由於業者提供的菜單定價寫得很清楚，應無消費資訊不透明的問題。初步查無不法事證，新北市府也會持續留意民眾檢舉事項。

(中時新聞網)