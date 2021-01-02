《路透社》報導，美國國務院1日以防止古巴軍方自金融交易中獲益為由，宣布將古巴國際金融銀行(Banco Financiero Internacional, BFI)列入限制黑名單中。

美國國務聲明表示， BFI為古巴軍方控制的商業銀行。其自金融交易中受惠，卻損害古巴人民的利益，故自1月起BFI將列入「古巴限制清單」。未來，美國企業將禁止直接與BFI進行金融交易。

國務卿蓬佩奧則在聲明中表示，古巴軍方利用BFI的關鍵角色，讓軍方與國營企業在外匯交易中享有優勢地位，確保有利的匯率，並為政府控制的計畫提供資金，進而讓古巴政權獲利。

對此，古巴外長羅德里格斯在推特上回應，「拒絕美國為加強對古巴的封鎖，而祭出的新懲罰措施」。

自2017年1月上任以來，川普推翻前任總統歐巴馬的和解政策，對冷戰時期的老對手古巴重祭強硬措施。除禁止旅遊者自古巴帶回菸酒商品與入住政府經營的酒店外；美國有線電視新聞網(CNN) 日前才報導，國務卿蓬佩奧有意在1月20日離任前，將古巴重列恐怖主義資助國名單。

重返恐怖主義資助名單，恐阻礙外國對古巴投資，也勢必為白宮新主人拜登的對古巴政策，帶來障礙與變數。不過，拜登本人僅表示將鬆綁部分限制措施，並對古巴人權紀錄感到疑慮。

羅德里格斯在推特上強調，「譴責國務卿蓬佩奧計畫將#古巴列入國務院的資助恐怖主義黑名單，來取悅在佛羅里達州的反古巴少數人士。」

(中時新聞網)