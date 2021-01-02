高雄微笑慈善會理事長黃淑娟不只關懷弱勢及街友，她對學生棒球也相當重視，每年都捐贈大量物資及善款給各所學校，甚至將舉辦「微笑慈善少棒賽」，希望小選手們藉由棒球學習到正確人生觀念，並且勇敢追夢，有朝一日可以為社會付出，幫助更多需要幫助的人。

黃淑娟長期在高雄火車站附近關懷街友，時常捐贈民生用品及愛心便當讓弱勢族群溫飽肚子，因為兒子是中華職棒統一獅隊球星陳傑憲，陪著兒子一路走來，發現選手們相當辛苦，有些小孩因為經濟狀況不允許，被迫放棄棒球夢，讓黃淑娟相當不捨，因此除了關懷街友之外，她也相當關心高雄學生棒球的發展。

黃淑娟每年平均都會捐贈數十萬元的民生物資、球衣、球具給高雄市大力推動棒球運動的學校，目前共有6支國中小的棒球對受惠，未來黃淑娟也將與高中球隊接觸，希望提供高雄三級棒球選手們完善的訓練環境，並預計在23日舉辦「微笑慈善少棒賽」，邀請各校藉由棒球已球會友。

黃淑娟表示，她在兒子的棒球路上看到許多因為經濟困難被迫放棄夢想的例子，因此她特別關心高雄學生棒球的發展，她每年支出大筆善款幫助學生，甚至自辦比賽，為的就是希望看到選手們都可以無憂無慮的站在棒球場上，笑著追逐自己的棒球夢，若有朝一日有能力也可以為社會做出貢獻，把愛傳出去。

(中時 )