昔日《小魔仙》童星孫僑潞25歲猝死 同桌友人爆「喝酒不要命」

昔日大陸童星孫僑潞，當年在兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》飾演小魔仙凌美琪一角走紅，長大後轉型為時尚網紅，微博擁有超過175萬粉絲追隨。25歲孫僑潞正值花樣年華，今(2日)卻傳來不幸消息，指她跨年夜疑似因與友人喝酒逝世，稍早她在母親亦悲痛證實女兒已在1月1號心肌梗塞過世，消息震撼許多大陸網友，感傷童年的青春回憶沒了。

孫僑潞母親今(2日)在女兒微博心痛發文，悲痛證實孫僑潞已在1月1號因心肌梗塞逝世的消息，「大家好，我是僑潞的媽媽。2021年1月1日，我的寶貝女兒、我那麼引以為傲的孩子，永遠離開了我」、「可能是魔仙堡需要她了吧，所以她只能走了……那就讓她帶著魔法，在那邊快樂幸福地生活下去吧」，字字句句令人鼻酸。

孫僑潞當年演出《巴啦啦小魔仙》飾演小魔仙凌美琪一角走紅。(取自網路)

隨後陸網又流出一張網友爆料截圖，網友在對話中透露跨年夜當晚與孫僑潞喝酒的2位友人，是他朋友老婆的朋友，更爆料「把她喝死的人我見過，喝酒不要命的。」

其實長大後轉型成時尚網紅的孫僑潞，時常在網路分享自己的生活，曾公開表示過自己非常愛喝酒，更有一次光喝酒就喝掉數百萬人民幣。就在上月26日，她還PO出與友人聚會照片，發文寫道「忙裡偷閒就沒清醒過」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)