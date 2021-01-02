1919車隊從12月19日出發後，歷經15天愛心長征，服務36個1919服務中心的792位弱勢長者後，今天抵達終點。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

今年61歲的蘭姐（化名）與女兒、3名孫子同居，但因其女兒忙於照顧3名孩子無遐工作，家中僅靠她擔任大樓管理員的2萬餘元薪資養家活口，但去年卻因罹患甲溝炎、無法外出工作，連社會住宅一個月9000元的房租也付不出來，所幸基督教救助協會及時申出援手，提供急難救助助其度過難關。

蘭姐表示，而其女兒為了照顧3個孩子，平時工作僅能選擇較為彈性的工作，收入不穩定，家中經濟以她為主要收入，先前一家5口住在社會住宅中，一個月房租約9000元，但平時沒有什麼積蓄的她竟然罹患甲溝炎，無法工作的她被迫離職，全家也陷入愁雲慘霧之中，1919提供及時雨助其度過難關，今天代表受助家庭向車隊致謝。

1919車隊從12月19日出發後，歷經15天愛心長征，服務36個1919服務中心的792位弱勢長者後，今天抵達終點，基督教救助協會公布此次募款達1300餘萬元、創下最高紀錄，將全數提供急難救助使用。

基督教救助協會從20013年發起「1919愛走動—急難家庭救助計畫」，18年來透過1381個1919服務中心，已資助逾1萬3000個急難家庭。捐款可洽基督教救助協會官網。

(中時 )