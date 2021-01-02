「國民阿嬤」陳淑芳創下金馬獎首位同時拿下影后與女配角的驚人紀錄，日前她接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪，分享一路走來的生命歷程。拍戲63年的陳淑芳，每場演出都投入真感情，談起《親愛的房客》關鍵戲碼，對著兒子另一半傾訴內心話的橋段，依舊在錄影現場淚崩。18歲就開始演戲的她，甚至還曾為真實呈現角色講話會漏風，不惜鋸掉三顆門牙，直到今日，她依舊認真嚴謹看待每一次表演。

方念華詢問陳淑芳演戲至今，是否會建議導演調整他原來對角色的想像。陳淑芳表示：「我不敢，真的！不管年紀再大，導演永遠是最大的。」顯露她絕不僭越演員身分。方念華也好奇陳淑芳以往若早到片場，車子為何還會在外面繞個2、3圈？陳淑芳害羞地解釋：「不遲到、不早退，都是做演員的本分。但我早到，經紀人還沒來，或裡面都沒有人，我一個人也不敢進去。」

《孤味》描述台灣女性既渺小又偉大的堅韌情懷，憑此片拿下金馬影后的陳淑芳說：「這個角色好像是我，也好像是我媽媽。我唯一只有跟導演抗議說演那麼苦的人，為什麼都不准我掉眼淚，我本身也是很苦，有時候也會偷掉眼淚，就是不許我哭，我就忍著。」

憶及演戲多年印象最深刻或克服萬難的經驗，陳淑芳想到的竟是演壞婆婆，「我不是不會演，我會演，但那時我兒子交了一個女朋友，對方阿嬤認出我是連續劇裡的壞婆婆，就跟孫女說：『這好嗎?那個婆婆那麼壞。』」所以兒子回家後就問她：「媽咪妳可以不要演壞人嗎？」陳淑芳透露那是她最難的時候，擔心娶不到媳婦，還跟導演、製作人商量，可否不要演那麼壞，「我是用心演，但那時我就稍稍收斂一點，因為她阿嬤一定有在看這個戲」。

方念華觀察陳淑芳與年輕人相處也無代溝，請她分享與年輕後進合作，是如何從中學習新養分。陳淑芳表示會學他們的朝氣、活力與用心，因為大家演法不一樣，她永遠在學習。視演戲為生命的陳淑芳曾跟導演說：「如果我有一天不能走路，拜託你寫一個坐輪椅的戲讓我演吧！我希望能跟郭金發一樣，他唱歌唱到躺下，我希望我演戲能夠在那個時候走掉是最好。」節目內容將於3日晚間八點在TVBS播出。

(中時 )