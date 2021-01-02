身體殘缺的犬貓很難找到認養者，屏東縣犬貓中途之家目前有2隻被截肢的浪浪「小草、小樹」，等待有愛心的毛爸毛媽收容牠們。（顏杏娟提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣犬貓中途之家中待認養的小貓。（顏杏娟提供／潘建志屏東傳真）

為了減少流浪犬貓數量，屏東縣政府推動流浪犬貓認養及絕育活動，另外也鼓勵毛爸毛媽帶毛小孩到動物醫院做絕育手術，讓牠們健康及性情更穩定。不過在等待認養浪浪中有一群弱勢者，即身體殘缺的犬貓，比一般正常犬貓更難找到認養者。

根據統計，屏東縣去年TNR（捕捉、絕育、回置）的流浪犬貓共533隻，公立犬貓中途之家則有436隻犬貓被認養。隨著民眾動保意識愈來愈強，這幾年認養率及絕育率逐年攀升，除了「以認養代替購買」觀念提升，也有更多人會主動通報浪浪的行蹤。

另外為了鼓勵民眾幫家中的毛小孩做絕育手術，縣府去年也邀請21家動物醫院參與「犬貓絕育補助活動」；屏東縣政府農業處表示，絕育能有效預防寵物多項生殖系統疾病發生，並有助於穩定寵物性情，也能於效減少流浪犬貓數量。

台灣愛狗人協會定期會在高雄市勞工公園舉辦送養活動，已有9年，已打出知名度，常有想領養貓狗的民眾會在擺攤前，就來公園等待。屏東縣犬貓中途之家負責人顏杏娟，也是台灣愛狗人協會理事長，他說，待認養犬貓有浪浪，也有棄養或走失的毛小孩。

在待認養犬貓中，米克斯（混種犬貓）會比純種犬貓難被認養，年紀愈大的犬貓也愈難被認養。另外有一群弱勢，即身體殘缺，肢障或眼盲的犬貓，更難找到認養者。

目前中途之家有2隻被截肢的浪浪「小草、小樹」，約2個月前被送來，都因1隻腳被捕獸夾夾住而截肢，顏杏娟說，小草與小樹都很親人，也會自己在報紙上大小便，之前應該曾被人飼養，希望能有愛心的毛爸毛媽願意收容牠們。

(中時 )