時序進入2021年，新冠病毒仍持續肆虐。據World meter網站統計，截至台灣時間2日晚間，全球疫情最嚴重的美國，確診個案增至2062萬、逾35.6萬人病故。在疫情震央加州，洛杉磯郡每日病歿人數不斷刷新紀錄，如今平均每10分鐘就有1人被新冠病毒奪去寶貴生命。

在美國確診病例最多的加州，超過21000名患者住院，較去年12月的數量增加了至少25％，其中約4500人在加護病房。緊張的醫療資源、源源不絕的新增確診病例，迫使多名當地醫護人員發出警告。

美國有線電視新聞網在元旦當天發表題為《美國新冠肺炎確診病例超2000萬例，專家預測1月將迎來艱難時刻》的文章，稱最壞的情況「還在後面」。

國家過敏和傳染病研究所所長佛奇也分析，目前美國疫情在各方面都開始「失控」，且1月情況可能比去年12月更糟。此外，繼科羅拉多州後，加州和佛州也發現英國變種新冠病毒。佛奇認為，這種病毒可能已在多州現蹤。

川普政府的新冠疫苗計畫「曲速行動」先前誇口，稱去年底就可替2000萬人接種疫苗。但疾控中心（CDC）網站顯示，截至去年12月30日，全美僅有279.4萬人完成第1劑疫苗施打。專家和官員批評，接種進度與預期狀況差距太大。

統計顯示，自去年11月3日以來，全美單日新增都保持在10萬以上。累計確診人數於11月9日突破千萬大關，不到2個月就翻倍。

(中時 )