漫威英雄電影系列在全球有超高票房和粉絲，而旗下科幻電視影集《神盾局特工》也有大批劇迷，其中在影集裡飾演「震波女」的華裔女星汪可盈（Chloe Bennet），近日確診新冠肺炎，讓她和一家人都相當傻眼，因為她無論是戴口罩還是保持社交距離各項防疫措施都做足。

28歲華裔女星汪可盈是中美混血兒，父親是華裔美國人，媽媽是美國白人，在芝加哥出生，15歲時有短暫搬到大陸和奶奶一起住，在北京和上海學中文，並以好歌喉進入演藝圈；在2010年回美國發展，2013年獲得《神盾局特工》中「震波女」絲凱一角，開始受到注意。

汪可盈和家人先前防疫措施都做齊，但仍確診新冠肺炎。(圖/ 摘自汪可盈IG)

但近日汪可盈在社群平台發文，提到她和幾名家人都檢測出新冠肺炎陽性，家人們都相當錯愕，因為平時她和家人外出都會戴口罩，人與人之間也都有保持安全距離，但她卻在聖誕節早上發高燒又呼吸困難，經檢查才發現自己和家人都確診；不過，一家人都很積極接受治療，對抗病毒，她也呼籲其他人有任何不舒服都不要輕忽。

汪可盈在電視影集《神盾局特工》裡，飾演的英雄「震波女」，是擁有可引起強烈震波超能力的駭客；其實當初她想演的角色是科學家，但劇組人員認為她外型完全不像，因此給了她別的角色。

(中時新聞網)