位於台南市永康區的台南市立圖書館新總館2日正式啟用，吸引大批民眾湧入體驗。台南市長黃偉哲指出，期盼總圖成為台南的新地標，總圖周邊發展更是指日可待。（李宜杰攝）

位於台南市永康區的台南市立圖書館新總館2日正式啟用，民眾爭搶體驗。（李宜杰攝）

歷經7年規畫籌建，位於台南市永康區的台南市立圖書館新總館2日正式啟用，除副總統賴清德、行政院祕書長李孟諺、台南市長黃偉哲3任「台南市長」出席見證剪綵，也有大批民眾入館爭相體驗。由於新總圖外觀華麗、內部新穎，有民眾忍不住讚嘆，「好像博物館，又像美術館！」

新總圖一入館，映入眼簾的是英國藝術家保羅考克斯基創作的「陣風」，挑高的大廳懸吊著「書頁」，像是凝結書頁隨風騰飛的瞬間，傳達思想自由及紙本閱讀的快樂，不少民眾紛紛拿出手機搶拍。

新總圖1樓設有24小時取還書區，可容納約2500本圖書，為全台規模最大。此外，2樓數位學習區，提供進階電腦設備、影音剪輯、文書作業軟體及3D列印機，民眾可自主學習數位技能。

此外，B1兒童區則設有適合0至5歲幼兒的「說、唱、讀、寫、玩」五感探索區，以說故事、塗畫、唱兒歌、玩繪本等活動，啟蒙孩子的閱讀力。而4樓則是創客空間，創公共圖書館之先，提供皮雕、縫紉、數位割字機、熱轉印機及攝影設備等，推動自造風潮。

南市府文化局長葉澤山表示，新總圖可容納百萬冊館藏，並依照年齡分眾設置兒童、青少年、樂齡等專區，甚至提供多達500多冊的雙視書給視障朋友。葉澤山還說，4樓也典藏了1萬6000餘冊的日據時期書籍，另設有台南資料中心，對欲了解、研究台南的讀者而言，是最棒的資料寶庫。

目前新總圖館內4樓策畫了「台南名人堂」常設展，運用多媒體互動裝置，展出200多位前人為台南奉獻的身影。此外，新總圖也與國立故宮博物院合作推出「藝起冒險：一場始於17世紀的數位旅程」特展，以擴增實境、虛擬實境、沉浸式劇場等輸出清代《坤輿全圖》、《內府泥金寫本藏文龍藏經》等文物，歡迎民眾前往參觀。

(中時 )