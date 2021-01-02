42歲的高國慶是目前現役最年長的球員，不過從去年打擊率破3成的表現，可以看出他還寶刀未老，帶領統一獅在逆境中拿下總冠軍，今年他要繼續挑戰1700場出賽、史上第三位1800安打者。

高國慶生涯累積1784安，只差16支安打就能達成1800安里程碑，將是繼張泰山、彭政閔後的第三人，此外他生涯在統一獅1675場出賽，今年有望達成1700場出賽，目前780得分，只差20得分達成800得分里程碑。

高國慶去年上半季表現起伏大，不過下半季開始獲得大量出賽機會，雖然68場出賽是生涯新低，但在季末以及台灣大賽的表現仍相當關鍵，即使年紀增長，不過這並不是他無法再出賽的理由，年輕選手想淘汰掉前輩還要看真本事，目前高國慶不輕易言退，要退休也要等到他無法繳出好表現才會考慮。

此外統一獅身為元老球隊，隊史累積1677勝是各隊最多，只差23勝就能達成隊史1700勝，有機會在上半季就達標。

(中時 )