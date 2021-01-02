韓綜《感性露營》最新一集嘉賓請到同公司饒舌歌手組合「水晶男孩」殷志源和「WINNER」宋旻浩，一群人造訪濟州島，體驗「類夏威夷」旅遊，在美景下眾人談論著感情話題，宋旻浩自爆「出道後就沒談過戀愛了」，曾有過婚姻的殷志源則坦言「在女生面前沒有自信」，兩人意外地展現對戀愛生澀的樣子，讓主持人大吃一驚。

談到戀愛話題，宋旻浩被問「有沒有戀愛的想法」，他坦言「每天都感到很孤獨」， 接著又說「出道後，一次戀愛都沒有談過」，2011年就出道的他已有至少10年的感情空窗期，讓眾人驚呼；在2012年和圈外前妻離婚的殷志源則說，偶爾也會感到孤獨，在電視上大家看到他像是「瘋子」的形象，私底下面對感情卻沒這麼直接，「我是在女生面前很害羞、沒有自信的類型」。另外，朴娜勑在現場舉行「理想型世界杯」，讓害羞的宋旻浩在《感性露營》成員中選擇一人，最後由朴素丹獲得第一名。

偶像出身宋旻浩近年在綜藝節目中相當活躍，朴娜勑問朴素丹「以前有沒有見過旻浩」，朴素丹說這次是第一次，但是之前和「羅PD」羅暎錫製作人合作拍攝《一日三餐》的時候，羅PD對宋旻浩有很高的評價、讚不絕口，「羅PD說旻浩簡直就是天才，沒有他不會的」，殷志源也力讚：「旻浩是一個有很多地方值得我學習的弟弟，而且即使是弟弟，我也經常依靠他。」

由於節目中經常見到宋旻浩主動做體力活、關照其他人，安英美說：「他甚至在人品方面也很棒。」大家也開玩笑說，如果想建立「人品好」的人設，就得一直做到底，所以趁現在趕緊展現真實面貌吧，但殷志源則說：「我私下會見到他，人品好是真的。」連番稱讚讓宋旻浩直呼「好害羞呀」。《感性露營》每週六於friDay影音上線。

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