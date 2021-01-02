《綜藝大集合》本周邀請到來至拉斯維加斯的表演大秀「泡泡秀」，開場便帶來了大泡泡、乾冰泡泡、泡泡套人等精采表演，讓現場所有人驚呼連連，主持人胡瓜也特別想一個他最擅長的遊戲「白泡泡幼綿綿」，是從玻璃杯裡面，吹出乒乓球，限時30秒內，吹出最多顆的挑戰者獲勝。

吹泡泡表演者也來參賽，經過第一輪廝殺之後，輸給蔡允潔跟籃籃，胡瓜這時自告奮勇的下來要幫觀眾爭取獎金，要挑戰30秒41顆計錄，還自己做了一個「史上最會吹」的背帶，沒想到真的還讓他挑戰成功，讓眾人不禁拍手叫好，大讚胡瓜真的很會「吹」。

另外一個遊戲「橫行天下」是男生需要抓住繩子，繩子上有一個環，環在繩子中，所以男生挑戰者要靠手臂的力量，將利用手抓繩子的環橫向移動，移動道障礙物時，要想辦法跨過去，所以主持人胡瓜就將障礙物形容成塞車，要這群男性參賽者挑戰，看可以以最快的速度移動至終點。

胡瓜還不忘幫電視機前面的女性觀眾爭取福利，挑戰者只要脫上衣挑戰遊戲，就可以另外獲得2000元的獎金，所以只要「脫上衣得冠軍」挑戰者就可以獲得8000元，穿上衣挑戰得冠軍只能獲得6000元，最後冠軍是一位猛男，雖然在挑戰遊戲的過程中沒脫上衣，但頒獎時大秀猛男舞蹈，讓全場嗨翻。節目每週日晚上八點在民視播出。

(中時 )