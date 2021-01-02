以色列先前宣布，採用美國藥廠輝瑞與德國藥廠BioNTech合作研發的新冠疫苗，並展開全國接種計劃，截至１月1日，已有近100萬人接種，其中240人注射後染疫。以國媒體報導，施打疫苗後死亡的個案增至4件，而衛生部認為其中3件死因與疫苗無關，第4件仍在調查中。

英國牛津大學指，以色列有12%人口接種輝瑞疫苗，成為全球平均最多人口施打該疫苗的國家。以色列衛生部數據顯示，319人注射後出現虛弱、發燒及暈眩等副作用，5人腹瀉；另有293人出現疼痛、腫痛等局部症狀，14人的喉嚨及舌頭過敏，26人出現神經系統症狀。衛生部強調，只有千分之1的人注射疫苗後出現輕微副作用，其中有數十人就醫。

以色列新增1名88歲老翁注射疫苗後死亡，正調查死因是否與生前的健康問題有關。此前已有3人接種疫苗後死亡，其中2名死者分別為75歲、88歲男子，他們均患有心臟病；另外1人則沒有透露病歷及年齡。

研究指，接種首劑輝瑞疫苗8至10天後，對新冠病毒的免疫力將提升，但有效程度只有50%。第2劑疫苗注射時間需與首劑相隔21天，有效程度於1周後可達輝瑞宣稱的95%，但仍有5%機會染疫。媒體呼籲，民眾接種首劑疫苗1個月內，仍需保持警惕並遵守防疫規定。

(中時 )