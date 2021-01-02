黃明志出道13年，憑藉毅力及家人支持走到現在。（粘耿豪攝）

黃明志剛出道時連一碗滷肉飯都捨不得吃。（粘耿豪攝）

創作鬼才黃明志日前獲頒「馬來西亞十大傑出青年」，雖然他在家鄉大馬有諸多政治爭議事件，加上近日因執導的電影《我是豬》官司纏身，但絲毫不影響他的成就；黃明志謙虛表示從未想像自己能得獎，以為頂多只是入圍：「 只要努力有被大家看到，還有最重要爸爸媽媽開心，我就開心了。」 只盼「十傑」榮耀有利於他接下來要面臨的官司。

本屆馬來西亞十大傑出青年報名人數創歷史新高，多達137人，黃明志能獲獎實屬不易；37歲的他出道逾13年，演藝事業大半以上的時間走得相當辛苦，直到近幾年他的音樂作品連續入圍金曲獎、金馬獎，執導電影也受邀參與各地影展，才逐漸闖出名堂；如今身價逾2億且後勢看漲的他，回想剛出道為了省錢做音樂，租屋住過危樓、輔射屋、紅燈區，自嘲「我們這種窮人不怕死」。

黃明志當時幾乎餐餐以泡麵裹腹，身上有一點錢就加顆蛋或青菜，滷肉飯對他而言根本就是奢侈品，「如果真的很想吃，就是等發薪水自己做，一次煮一大鍋滷肉可以吃一星期」。1天三餐全部自理，早上在家裡吃、再帶二個便當出門，「那時侯100塊可以買好幾把便宜的青菜、一些肉絲，這些食材大概可以吃2天」，持續熬過3年，收入才逐漸有起色。

音樂路被看衰多年，但黃明志始終不曾放棄，「從來都不覺得更多人認識我就可以停下腳步，反而要更努力去做，大家問我動力來自哪？因為我躺過病床、也被關過，人去過這二個地方就會絕望，當時我就在想，如果能出來一定要趕快完成所有作品。」笑稱自己現在的生活跟以前沒什麼改變，「唯一是吃的東西可能沒像以前那麼差」。

《我是豬》講述20年前發生在馬來西亞校園的種族暴動事件，預告片及海報陸續在大馬意外曝光，當地警方下達通緝令要拘捕黃明志，「我一回去就會被關，我擔心的不是被關，是拘留所裡面爆發疫情，在裡面患病沒人理、咳嗽咳到死，很恐怖」。原打算一月飛回大馬的他，在同事勸阻下暫留台灣，待疫情緩和再做打算。不少人建議他何不乾脆移民？黃明志一臉正經地說：「台灣很適合我創作，政府還有大家都很歡迎我，也是應該開始準備一下『大人想的事情了』。」不排除近幾年來台購屋定居。

(中時 )