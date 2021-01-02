中國大陸和歐盟日前達成雙邊投資協定，歐盟一些中小成員國對此表示不滿，認為德國為了一己之私，迫使他們屈服。

政治新聞網站Politico報導稱，義大利、波蘭、比利時、西班牙等國家對歐盟輪值主席國德國在協定談判後期的表現相當不滿。這些國家的官員曾警告，中方無視他們對強迫勞工的批評，歐盟此時與中國達成這項協定不僅不合時宜，且可能會疏遠與美國新政府的關係。但德國顯然並未顧及這些警告。

官員們表示，他們覺得被德國人挾持。德國總理梅克爾尤其備受批評，她為了在其任期結束前完成談判，也為德國大企業在中國開拓更大投資空間，竭盡全力向歐盟成員國施壓，迫使他們在重大問題上讓步。另兩位主要推動者歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟貿易司總幹事韋恩，也都是德國人。

Politico報導認為，中歐投資協定的達成是中國國家主席習近平一項很大的政治勝利。《紐約時報》則指出，中歐投資協定仍需歐盟成員國議會和歐洲議會批准，這些議會中很多人反對這個協定。可以預料歐洲和美國的政治反對派最終可能會使該協定擱淺。《紐約時報》稱，中國不僅是強大的經濟競爭對手，且擁有龐大的市場，西方國家跟其打交道面臨很多困難。

(中時 )