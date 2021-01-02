寒流減弱今日各地逐漸回溫，明(3日)白天冷空氣持續減弱，北台灣高溫回升到20至22度左右，不過氣象局指出，下周四起冷空氣報到，達到強烈大陸冷氣團等級，下周二起氣溫逐漸下降，等到周四降溫感受最明顯，氣溫兩段式下跌；北台灣轉濕涼，冷氣團影響期間，各地低溫又會回到11度到14度左右。

氣象局表示，今日白天冷空氣稍減弱，北部及宜花14到17度，中部約18度上下，花東及南台灣20到23度；明白天冷空氣持續減弱，北台灣高溫進一步回升到20至22度，而大台北地區及東北部地區因為雲量較多且有局部短暫雨，感受較涼，中部及花東地區23、24度，南部則可以來到26度左右，西半部要注意日夜溫差大。

雖這幾天氣溫回升，不過氣象局預告，到了下周四又有一波冷空氣報到，且等級達到強烈大陸冷氣團，下周二開始氣溫逐漸下降，等到周四起感受最明顯，氣溫有如兩段式下跌，氣象局也指出，強烈大陸冷氣團影響期間，各地低溫會回到11度到14度左右。

粉絲專頁「天氣風險 WeatherRisk」指出，到了下周一，北方有鋒面逐漸形成，台灣附近整體水氣逐漸增加，中南部雲量漸增，轉為多雲到陰的天氣。晚間鋒面掠過後東北季風增強，北部降雨會變得明顯。下一波冷空氣周四報到，台北測站低溫達10-12度，不過模式預報這波冷空氣的強度仍有變化，但到時台灣附近環境水氣較多，感受濕冷的情況下，體感溫度會再低個1至2度。

(中時新聞網)