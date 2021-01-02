美國在台協會（AIT）臉書發布2020年度回顧影片，影片中AIT處長酈英傑與台灣政治人物合影，六都中獨漏台中市長盧秀燕，但是也沒有行政院長蘇貞昌。民調專家吳子嘉表示，蘇貞昌搞砸了萊豬，讓台灣人討厭美國人比率升高。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《關鍵時刻》節目中表示，從酈英傑的角度來看，是新北市長侯友宜可惡，還是蘇貞昌可惡？侯友宜完全反對萊豬，新北市不准進，是因為侯友宜未來來日方長，還有行情，蘇貞昌是什麼行情？拚了一身傷，現在民調死亡交叉。所以國際政治裡沒有人情世故，是完全現實的；因為酈英傑如果美豬這個事情搞砸了，他回國，會變成他沒未來。

吳子嘉指出，民進黨除了蘇貞昌以外，每一個人手腕都很高明，都會拜託國民黨不要鬧，因為國民黨立委拜託民進黨的多的很，最後表決不是一樣過了，什麼事都沒有。所以這些事情都是多餘，無事生非。現在如果做一個民調，台灣人討厭美國人的比率升高了，這是蘇貞昌搞的結果；讓美國人在台灣人中的形象和信賴度，以及好感度，大幅降低，才是蘇貞昌真正要負的責任。

(中時新聞網)