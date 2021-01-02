大陸網紅孫僑潞小時候在兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》飾演小魔仙凌美琪一角走紅，卻在今（2日）被母親證實已於1月1日心肌梗塞逝世，得年25歲，死訊震撼全陸網。不久前，孫僑潞才在社群平台自爆曾飽受精神困擾，兩度動手終結生命獲救。

孫僑潞在影片中自述到美國求學時，經歷並不如想像中的美好，坦言自己罹患憂鬱症、躁鬱症，在心理狀況極度黑暗的情緒下，她曾經輕生兩次，幸運的是，她都被搶救回來。回顧那段時光，孫僑潞說已經想不清楚當初發生什麼事情，才選擇如此絕望的方式，但她始終揮之不去黑暗與痛苦的感覺。

孫僑潞曾罹患憂鬱症和躁鬱症，自爆輕生過。（圖／微博）

孫僑潞說，自己沒在事情發生當下說出口，是害怕被網路酸民言語霸凌，笑她想藉此裝可憐賣慘。說到這裡，孫僑潞不禁眼眶泛淚，她說自己鼓起勇氣說出這一切，是想用自己慘痛的經驗告訴大家，一定要好好的生活，因為只有努力活下去，才有無限的希望與可能。

事實上，孫僑潞13歲演《巴啦啦小魔仙》，就被觀眾取笑又黑又土，令當時正值青春期的她相當走心，長大後淡出演藝圈，仍逃不過酸民的魔爪，造謠她去整形、結婚生子等；當孫僑潞被問到為什麼不繼續當演員時，她說外界對明星的要求太高，自己又不懂得調適情緒，總是會把大家的批評放在心中，便沒有繼續演藝活動。如今這些影片隨著孫僑潞的逝世被挖出，再度引起粉絲心疼。

孫僑潞（左2）在《巴啦啦小魔仙》飾演凌美琪。（圖／微博）

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