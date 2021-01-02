寒流襲台，高雄市長陳其邁2日到路竹關心關心虱目魚業者，他在臉書貼文指出，養殖漁業的寒害，屬於延遲性，通常災情會在低溫後發生。市府海洋局已啓動寒流時期監控機制，持續到魚塭現場關心，並提醒漁民注意防害。

陳其邁的貼文說，養殖漁業天然災害保險分為「降水型」及「溫度型」，保險對象為石斑魚（龍膽石斑、龍虎斑、青斑）、鱸魚、虱目魚、吳郭魚等魚種。為了鼓勵漁民參與保險，市府決定，從2021年度開始，將從原本補助1／3的保費，再增加補助，以減輕漁民朋友負擔。

另外，也向農委會爭取經費，擴大辦理示範防寒計畫，利用魯氏鼓風機結合電熱陶瓷環，進入魚塭水體中增溫防寒、獲得充足氧氣，一舉數得。

陳其邁還呼籲，虱目魚正值各地大量採收，價格平易近人。歡迎大家到高雄首選電商平台，購買最新鮮、好吃、高品質又營養的高雄虱目魚。高雄首選電商平台：https：／／bit.ly／350VU33。

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(中時 )