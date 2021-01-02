曾薏蘋／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆今指出，為什麼蔡政府可以搞定最難搞的防疫工作，卻搞不定美豬進口？他認為，長期因素是，個人造業個人擔，兩大黨所造的業，兩大黨需負起責任。民進黨現在是執政黨，無法有效說服社會大眾接受萊豬進口，正是「種瓜得瓜，種豆得豆」的因果報應。

他在臉書指出，長期的因素，簡單講，就是台灣長期藍綠政黨惡鬥，國民黨政府要開放有瘦肉精的美豬美牛進口，民進黨就起來激烈反對；等政黨輪替後，民進黨政府要開放有瘦肉精的美豬美牛進口，國民黨就起來激烈反對。反對有理嗎？未必。

他說，過去這段差不多十多年的期間，不止兩大黨的支持者都被訓練說，含萊克多巴胺的美國豬肉和牛肉很毒不能吃，吃了對健康會造成傷害，對一般社會大眾也造成「萊克多巴胺美豬」不能吃的刻板印象，如此一來，反對含瘦肉精美國豬肉進口就變成台灣社會共識，造成不論哪一黨政府施政上很大的難題和困擾，變成社會進步的阻礙。

他說，總的來說，個人造業個人擔，兩大黨所造的業，兩大黨需負起責任。民進黨現在是執政黨，無法有效說服社會大眾接受萊豬進口，正是「種瓜得瓜，種豆得豆」的因果報應。

至於短期因素，他說，主要是蔡英文總統這次開放美豬決策，因事起倉促，程序上的確沒有事先照會立法院（國會）和在野黨，也沒有事先和社會大眾做適度溝通。之前指責馬政府開放美牛沒做的事情，現在自己也犯一樣的錯誤，當然引起社會很大的反彈。

他說，不論蔡政府宣佈開放含瘦肉精美豬的目的有多神聖，會怎樣提高台灣國際地位、跟國際接軌、或促進提昇台美經濟貿易關係，在政策形成的手段面和程序面該檢討的很多，照理說，整個執政團隊姿態應該放低放軟，謙卑地跟人民說明、請求人民諒解才對，但實際上並非如此。

他表示，蔡總統元旦新年談話，終於從她嘴裡吐出一句「要請求人民體諒」，何況「體諒」和「原諒」語意有很大差別，而且時間已經過了四個月，看來已經無濟於事，因為反萊豬聲勢已經坐大，大火已經燒起來，要撲滅恐怕很困難。

(中時 )