在微博擁有175萬粉絲追隨的大陸網紅孫僑潞，小時候憑著演出兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》中的凌美琪一角爆紅，成為大陸演藝圈知名童星。然而她今(2日)驚傳在跨年夜與友人喝酒不幸身亡，母親亦悲痛證實她已在1月1號因心肌梗塞逝世，得年25歲。而她生前最後一條在朋友圈的發文也曝光，令網友看了心驚驚。

曾是知名童星的孫僑潞，長大後逐漸淡出演藝圈，僅在2010年演出王晶電影《絕色武器》，並轉型為時尚網紅。然而她的母親今日就在微博PO文，證實女兒已在1月1號因心肌梗塞逝世。

孫僑潞最後一條朋友圈訊息流出。(取自微博)

而孫僑潞的母親至今仍難以接受白髮人送發法人的噩耗，痛心寫下：「寫下這句話的時候我依然覺得這一切都是假的，這麼孝順的一個孩子，怎麼就扔下媽媽走了呢？？我真的不信，不能相信，我總覺得，只要我抬頭，就能看見妳蹦蹦跳跳朝我走過來，問我：媽媽，今晚吃什麼呀？」不解女兒這麼年輕才25歲，怎麼能說走就走。

孫僑潞的死訊震驚大陸全網，而她生前最後一條在朋友圈發布的訊息也流出。剛跨完年的她，在1月1號凌晨興奮PO文「太開心了！新年第一天 兩點我還沒倒下！」

孫僑潞的最後訊息也令網友看了唏噓不已，紛紛留言感嘆「這最後一條朋友圈，我的天啊」、「沒倒下…」、「所以大家千萬不要熬夜啊」、「她自己也留在2020，太突然了」。

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(中時新聞網)