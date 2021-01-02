地牛翻身！今21點26分左右發生地震，大台北地區有感，搖晃時間約為3至5秒。氣象局資料指出，地震深度23公里，發生位置在花蓮縣政府東方 70.5公里，位於台灣東部海域，芮氏規模4.7。

氣象局資料指出，宜蘭縣地區最大震度2級，南澳、武塔 2級，西寶、蘇澳、冬山、龜山島、宜蘭市皆為1級；花蓮縣地區最大震度1級，太魯閣、西寶皆為1級；台北市最大震度1級別，信義區1級。

(中時新聞網)