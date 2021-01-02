地牛翻身！東部海域晚間規模4.7地震 信義區震度1級有感 21:312021/01/02 中時新聞網 羅心妤 、 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日晚間21時26分左右，出現小區域有感地震，宜蘭縣地區最大震度2級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今21點26分左右發生地震，大台北地區有感，搖晃時間約為3至5秒。氣象局資料指出，地震深度23公里，發生位置在花蓮縣政府東方 70.5公里，位於台灣東部海域，芮氏規模4.7。 氣象局資料指出，宜蘭縣地區最大震度2級，南澳、武塔 2級，西寶、蘇澳、冬山、龜山島、宜蘭市皆為1級；花蓮縣地區最大震度1級，太魯閣、西寶皆為1級；台北市最大震度1級別，信義區1級。 陳淑芳「壞婆婆」演成精 兒子拜託：別演了 台中市稽查萊豬 74家129件肉類食品全數合格 (中時新聞網) #地牛翻身 #大台北地區 #明顯 #有感 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦收假潮 國5今恐塞到深夜 04:102021/01/02 生活新聞 2021財運最旺「星座＋生肖」排行 快抓緊機會發大財 16:272021/01/02 運勢 推無瘦肉精標章 消基會籲跟進台中 04:102021/01/02 焦點要聞 超人氣排隊早餐店 銷魂度爆表！「三重蛋餅大王／無名雙蛋蛋餅」 11:042021/01/02 生活 謝金晶倒奶歌舞驚豔《冰冰Show》 04:102021/01/02 娛樂新聞 2021第一天翻身變富翁！幸運女爽中頭獎獨吞2億 12:552021/01/02 搜奇 便當店「坐地漲價」 游淑慧看到怒嗆：趁火打劫 16:442021/01/02 政治 綁票風雲2／遭綁囚禁50小時 矇眼獲釋脫口喊：「壞人有槍」 10:032021/01/02 社會 蔡政府能搞定防疫卻搞不定萊豬 游盈隆：種瓜得瓜 18:052021/01/02 政治 16檔外資抱股跨年 好牛 04:102021/01/02 財經要聞 大讚台開放美豬牛 白宮國安會：受歡迎的一步 07:452021/01/02 國際 生活熱門新聞 很健康卻被心肌梗塞突襲 醫揭一保命動作 - 生活 12款水餃熱量排行榜曝光 沒想到這口味意外雷 - 生活 知名肉乾標錯價變1.7折 業者埋單50萬竟罵「壞心人」 - 生活 大白菜上頭長黑斑 專家急喊別丟曝真相：超營養 - 生活 20歲女友從沒吃過雞排 他見護照國名傻眼：這機率有多低 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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