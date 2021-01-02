總統蔡英文元旦談話表示，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。中華奉元學會理事長劉君祖上月31日預言兩岸未來，指出現在如果大陸不用武力，是個假設；主持人尹乃菁驚訝問，2021大陸用軍事解決台灣問題的可能性非常高嗎？劉君祖回說，沒有非常高，是不低。

中華奉元學會理事長劉君祖上月31日在《觀點-尹乃菁時間》直播節目中表示，台灣問題是大陸不能退讓的底線，美國不是，但是美國一定會把台灣用到最後一秒鐘。這兩年下來庚子跟辛丑(2021年)關鍵的消長期，對大陸來講，台灣問題不能再拖了，再拖也不會有好結果。

劉君祖認為，當然大陸絕對不會輕舉妄動，但是如果它動了，就是一切都準備好了，包括事後處理，都準備好了，所以我們永遠不要忽略這個可能性。現在沒有和統的可能，更沒有和獨的可能，還有一種是拖等更好時機。

劉君祖表示，現在如果大陸不用武力，是個假設。尹乃菁驚訝問，難道2021年大陸用軍事解決台灣問題的可能性非常高嗎？劉君祖回應表示，沒有非常高，是不低。但是有人認為，美國準總統拜登上台，總統蔡英文會軟一點，但是現在情形不是這樣。

(中時新聞網)