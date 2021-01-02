星二代歐陽娜娜自從發表政治立場後，便將演藝事業轉往大陸，她12月31日現身央視舉辦的2021跨年活動，與鋼琴家李雲迪共同演奏《春天的故事》，當她舉起手拉著大提琴，微微露出豐滿北半球，引起熱烈討論。

央視的跨年活動邀請許多台灣藝人，像是張韶涵、吳克群等，其中歐陽娜娜討論度最高，她的黑色髮髻梳整整齊，臉上化著淡雅妝容，身穿桃紅色深V禮服，裙襬則是紗質的薰衣草紫，相當優雅有氣質。當歐陽娜娜在舞台上賣力地擺動著大提琴時，微微露出性感的北半球，她的官方工作室也轉發精修版照片，引起網友驚呼：「好漂亮的娜娜子」、「大提琴美少女」、「仙女」。

歐陽娜娜的精修圖（左）和現場照的髮型不一，許多網友較喜歡丸子頭。（圖／微博@歐陽娜娜工作室）

不過，有網友發現表演時的髮型與精修照的丸子頭大相逕庭，不懂造型師的美感，直言：「真的有點顯老」、「雖然都很公主啦，但感覺高丸子頭更好看」、「舞台妝髮不如拍照的欸」。

歐陽娜娜除了在央視跨年晚會表演，還參與浙江衛視跨年晚會，與范冰冰的弟弟范丞丞合唱《I Don't Gotta Know》；在北京衛視時則獨唱《雙子》展現甜美歌喉。

(中時新聞網)