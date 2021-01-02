高雄市劉姓母女3人凌晨看完午夜場電影開車回家途中，遭到3名惡煞亮刀砸車。砸車嫌犯宣稱不滿被按喇叭，才會攔車亮刀，但看到車上都是女生，僅砸車洩憤，並沒有對她們施暴。

警方表示，駕駛劉女載著2名女兒看完電影後準備回家，駕車行經中華四路與四維四路口時，前方車子突然迴轉，劉女按了喇叭，造成對方不滿，3人攔車質問「按什麼喇叭」。接著3名男子動手拍打引擎蓋，還拿東西砸破擋風玻璃、砸壞後照鏡，車門也被踹凹。其中一名男子更持刀揮舞，車上母女嚇壞趕緊報警。警方到場後，當場壓制3名嫌犯並帶回派出所偵訊。

據《蘋果新聞網》報導，該名母親年紀超過50歲，但保養得宜，到場員警一度分不清楚到底誰是媽媽？誰是女兒？目擊民眾也說，母親膚白晳，身材高挑，看起來比實際年齡少了10來歲。母女3人目測3人約有165公分，長髮及肩，身材中等微瘦，頗為耐看，其中一名女兒十分漂亮。

3名男子坦承因為不爽對方按喇叭，才停車想教訓，結果車上竟然都是女子，只好砸車洩憤，全案經偵訊後，警方依強制罪、毀損罪現行犯將3男移送法辦。

(中時新聞網)