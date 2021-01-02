遷居美國的英國王子哈利，日前請求與王室其他成員一同出席2020年11月8日英國「國殤紀念日」，卻慘遭白金漢宮拒絕。《每日郵報》1日披露，外界都以為白金漢宮專斷獨行，但真相是女王花不到2秒的時間便拍板打槍，因為這天對女王而言神聖無比，不容更改；女王也堅持「王室活」不容人「挑三揀四」。

報導指出，哈利曾請求讓他與王室成員一同出席2020年的國殤日，在倫敦戰爭紀念碑前親自獻上花圈；卻遭白金漢宮以「不再代表王室」為由婉拒。最終，哈利與梅根只能在美國洛杉磯國家公墓，向為國殉職的軍人致敬。

報導認為，哈利牽著梅根的手，別著紅色罌粟花的照片，或許是最能清楚說明其與王室之間關係的證據。雖然外界都以為白金漢宮在沒跟女王討論下，便擅自做出此一決定，並對外界說明「不希望家務事混淆對殉國將士的追思」；事實上，卻是女王乾綱獨斷。

女王當時花不到2秒鐘就決定打槍，原因是這一天是至高無上的，是女王日曆上最重要的一天。雖然外界覺得白金漢宮翻臉無情；但女王對國殤日的立場強烈而堅定，不容任何人挑戰。

儘管佩服哈利從軍與退伍後的成就，但哈利的請求恰好反映出其仍未明白「非王室工作成員」的意義。這關乎制度問題，「一旦涉及體制，女王的態度清楚而堅定，即不能挑三揀四，不是加入，就是退出」。

哈利跟王室漸行漸遠的另一項證據，就在他跟梅根的網頁上。網頁中雖然有其母黛安娜王妃的照片，卻沒有父親查爾斯照片，也沒有提到任何王室成員或關係，甚至提到黛安娜與自己關係時，也用「他母親的孩子」。報導認為，這些都說明哈利跟王室越走越遠。

(中時新聞網)