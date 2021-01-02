衛福部規定從今年起提供餐飲場所應標示肉品來源國，為了避免引發消費者疑慮，70餘家肉品進口商日前聲明指出「不進口含萊克多巴胺的美豬」，但中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來表示，目前1月、2月還有的美國豬為之前就約定要進來的，之後如果民眾疑慮沒有解除，之後可能不僅沒有萊豬，甚至連美國豬肉都沒有進口。

據統計，2017年至2019年年間，我國進口豬肉每年約達8萬5000公噸，主要進口國家為加拿大，但去年上半年受到疫情、下半年受到萊克多巴胺豬肉等議題影響，全年進口量僅約6萬公噸，為了挽回消費者信心，日前70餘家肉品進口商簽署聲明指出「不會進口含萊克多巴胺的美豬」。

李春來說，目前還有進來的美國豬肉大多為日前就排定要進口的豬肉，受到萊克多巴胺議題影響，不僅對萊豬興趣缺缺，甚至也降低美國豬肉進口意願，「可能最慢2月就沒有美國豬了」，除非民眾對美國豬肉仍有信心，否則進口商不會進口賣不出去的肉品，再加上近日空櫃價格大漲為過去的3倍至4倍以上，也影響進口肉品的意願。

李春來提及，目前中國大陸豬肉價格每公斤約160元，遠高於台灣毛豬價格已達每公斤約70元的價格，他們的進口豬肉的意願更大，而我國國產肉品市占率達9成，1成的進口肉品為填補國產肉品不足之處，進口肉品中又僅有1成的使用美國豬，就算不用美國豬，還有加拿大、丹麥、奧地利、西班牙等可以選，如果有業者在民眾疑慮消除之前就要進口含萊克多巴胺的豬肉，那該業者勢必會成為業界的害群之馬。

(中時 )