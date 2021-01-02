政府推「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，最後確定無法如期完成！根據最新統計，2020年全台光電設置量接近6GW，距離目標還尚差0.5GW以上。同時2021年總裝置量設定也出爐，設定再拉升到8.75GW。光電業者認為有機會，但存有變數。

對於設置目標完成有落差，經濟部能源局太陽光電組長林文信解釋，主要是跟Covid-19新冠疫情有關，對岸原物料供應受影響，這將在2021年首季補達成。

民進黨政府能源政策是2025年綠能占發電比2成，其中太陽光電總裝置容量要達20GW，除屋頂型6GW，其餘為地面型。由於時間越來越近，因此行政院去年通過2020年光電6.5GW階段目標，加緊衝刺。不過累計去年太陽光電容量只有近6GW，其中屋頂型4GW，地面型近2GW，並未達標。

接下來，太陽光電容量還要再提升，經濟部設定2021年底，要達到8.75GW目標，等於即使今年首季補上去年進度，後三季也要再做2.25GW才行。途徑會從「不利農業經營區」、「養殖生產專區」、「彰濱崙尾東區」、「不適耕作地」等大型專案著手。

對2021年光電推動重點，林文信直指，就是「魚電共生」(養殖生產專區)，目前6縣市已經公告盤點魚塭區。其他包括學校「風雨球場」，配合國中小全面裝冷氣政策盤點屋頂，以及高速公路服務區停車場等，都會增加裝設量。至於不利農業經營區，主要是鹽灘地，則是照舊推動，如有滯洪池申請，會配合全面收件。

對於去年被稱為光電「七七事變」，也就是農委會修《農用要點》，封殺2公頃以下農地變更光電用地的法令。林文信說，這部分該會已放寬新法上路前已有台電饋線者不受限制。當然衝擊還是有，就是由魚電其他容量補上。

對於政府解釋太陽光電目標跳票是因為疫情關係，太陽光電系統商業同業公會理事長蔡宗融同意是「情有可原」。畢竟太陽能面板玻璃與矽晶圓等因原物料主要來自大陸。

不過政府設定今年目標要衝到8.75GW，他認為雖有機會勉強達標，還是有變數。觀察指標要看台泥與台鹽攜手，在嘉義的第一個大型「魚電共生」案例，可否如期今年7月完工。如無法，表示現有光電辦法還不行，必須改變。

(中時 )