人氣女遊戲實況主「依梨（樂樂lebaby），先前曾是AHQ電競女子戰隊成員之一，當時以可愛臉蛋加超兇身材，還有精湛的技術圈粉無數，退役後轉戰直播圈，在Twitch和IG都有大票粉絲支持；日前依梨受邀擔任《台中電競嘉年華》嘉賓，以直播方式和大家互動，但攝影視角出錯，她裙下屁股蛋直接被看光，聊天室直接掀起暴動。

依梨從電競圈退役後，在遊戲實況的圈子仍獲得大批粉絲擁戴，可愛無辜的臉蛋卻有前凸後翹的魔鬼身材，每每開直播都湧入大量觀看人潮；昔日她更大方公開通訊軟體帳號，讓粉絲能跟她聊天，甚至還會給「私下美照」，親切近人的表現讓她人氣不減。

依梨直播時，疑似攝影視角出錯，她裙下屁股蛋直接被看光，聊天室直接掀起暴動。(圖/ 摘自依梨twitch)

依梨直播時，疑似攝影視角出錯，她裙下屁股蛋直接被看光，聊天室直接掀起暴動。(圖/ 摘自依梨twitch)

日前台中市舉辦電競活動《台中電競嘉年華》，特地邀請依梨透過直播和粉絲互動，但她在活動中，疑似攝影機沒有架設好，視角太低只能拍到她的下半身，而她彎腰時，裙襬下春光外洩，白皙屁股蛋直接被螢幕前的網友看光，相當誘人。

她的微笑線立刻變成焦點，聊天室瞬間引起暴動，網友看了臉紅心跳，「哇，這角度太誇張」、「7777，瞬間噴鼻血」、「走光了耶！這段才是精華吧」、「性感到不行」、「我沒辦法冷靜了」、「美腿加美臀啊」、「完蛋了，晚上睡不著了」。

(中時新聞網)