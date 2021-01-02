五月天第三唱終無違規，桃市府防疫督導小組2日開演前2小時即展開稽查。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

五月天跨年連假在桃園連唱3天，前2天共有7名自主健康管理者偷跑到現場看演唱會被逮，桃市府防疫督導小組2日開演前2小時即展開稽查，也要求主辦單位相信音樂廣播、宣傳圖卡和張貼海報多方提醒，甚至點名12月11日前入境者不得入場，避免「算錯日子」情況再發生，所幸演唱會晚間10點結束，一切順利無違規。

桃園市衛生局表示，目前查獲7人違反自主健康管理規定者，有人是算錯日子、有人是不知在7天的自主健康管理期不得參加大型活動，因樣態不同，且還要讓7人有陳述意見期，將依情節輕重和相關事證裁罰1萬至15萬元，最快要到下禮拜一上班日以後才會開出罰單。

監控「五迷」有無違反防疫規定一舉也爆出隱私權疑慮，中央流行疫情指揮中心昨將「天網」正名為「電子圍籬2.0」，重申只針對居家檢疫、隔離、自主健康管理偵測。

桃園市政府也強調，中央轉達的訊息只提供姓氏、手機跟提醒勿參加大型活動否則將處以罰鍰的警語，市府新聞處、衛生局和警察局組成的現場防疫督導小組，第一時間獲報即通知相信音樂票務透過實名制入場資訊查找當事人，督導小組也同步撥打手機現場找人，雙軌並行，目前被查獲的7人都很配合，並未有其他特殊狀況。

(中時 )