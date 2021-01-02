告別2020，踏入2021，台灣也正式邁入「萊豬元年」，但有深綠挺英粉專今天表示，自己遭受民進黨各路側翼圍剿，鋪天蓋地的抹黑，甚至被公布個資，綠粉還私訊威脅人身安全，只因為自己替林淑芬抱不平。

臉書粉專《不禮貌鄉民團》今天(2日)PO文表示，近日自己遭受許多民進黨側翼攻擊，因為這幾個月來，民進黨有許多東西自己不認同，PO文批評，得罪很多人。

挺英粉專《不禮貌鄉民團》表示近日受到民進黨各大側翼圍攻，甚至私訊他威脅人身安全。(圖／不禮貌鄉民團臉書)

《不禮貌鄉民團》說，台南女大生命案，他批評黃偉哲，得罪了黃偉哲網軍；分享批評了台南爐渣案，得罪地方黨部與支持者；痛罵韓賜村撞死人不認錯還能續任高雄議會總召，又得罪一批支持者；做了柯建銘兒子毒品案懶人包，也惹怒許多人；聲援林穎孟助理，大罵林穎孟違反勞基法，得罪了挺綠政治網紅；批評王浩宇失格，也得罪許多「信徒」；反對綠營支持者用梗圖羞辱藍營女民代，卻被罵護航國民黨；最近呼籲民進黨團應該尊重林淑芬，不應該以黨紀處理，卻被大批綠粉痛罵不相信黨、干涉黨務。

《不禮貌鄉民團》表示，自己已經被側翼抹黑成被國民黨收買、時力走狗、柯文哲網軍的混蛋，每天一個小粉專輪流轟炸丟抹黑文，甚至組成「獵殺不禮貌」陣線，如果自己不回應，對方就會宣傳自己心虛了、果然有鬼、被打臉躲起來等。

《不禮貌鄉民團》說，自己支持的是蔡英文，不代表要對民進黨每個決定全盤買單，蔡英文是蔡英文，民進黨是民進黨，兩著在他心目中地位完全不一樣。

(中時新聞網)