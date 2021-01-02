高雄市議員黃捷罷免案18日由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票，罷捷總部人員更兩度向她遞出「辯論戰帖」。不過，黃捷本人似乎對此毫不在意，除在跨年前發表新年宣言重提「罷韓」，她在元旦時還任閨蜜婚禮的伴娘，並在IG上秀出性感照，吸引不少網友朝聖，還有網友表示，「戀愛了」。

黃捷1日在IG上秀出和參加大學閨蜜婚禮並擔任伴娘的照片，並表示，「2021元旦，完成伴娘初體驗」，並恭喜大學閨蜜步入人生下一階段，她甚至還忍不住直言，「比新娘還想哭」。

從黃捷PO出的照片中可以看到，當日黃捷的服裝也和往常有很大不同，她一改平日的風格，穿起高衩、削肩禮服，並大露事業線與長腿。

看到黃捷的美照，網友們紛紛湧入她的IG按讚朝聖，經過了一天之後，黃捷IG上的照片共收穫了1.3萬個讚，而網友們也留言表示，「太好看了吧！會不會搶了新娘的風采」、「是還蠻漂亮的啦，還有長輩，太刺激了」、「戀愛了」、「會不會太美了」、「好美，我的黃捷」、「哇變好多！一時沒認出來」、「這麼正逼死誰啊」。

(中時新聞網)