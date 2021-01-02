女星林書葶（Una）笑容甜美還擁有火辣身材，加上傻萌的反差個性，讓她上遍各大綜藝節目，受到不少粉絲喜愛，去年十二月晉升人妻的她，婚後不減性感尺度，穿上比基尼和老公放閃，身材曲線全看光，網友看了都直呼「太羨慕妳老公了」。

Una近日在社群分享私下生活照，只見穿著紅色比基尼的她，跪在床上大秀火辣身材，深溝和渾圓雪乳全見客，此外，Una老公更霸氣將她扛在肩上，讓她的渾圓美尻和纖細長腿一覽無遺，性感指數破表。

Una放送性感美照，和新婚尪大方放閃。（圖/翻攝自IG)

Una曾以女子團體「City魅」出道，之後擔任過《國光幫幫忙》的助理主持人，成為「國光女神」的一員，近幾年常上各大外景節目，甜美、活潑形象深植人心。

去年12月Una升格成幸福人妻，她也發文透露，老公是她國中同學，也是初戀，某天無意間翻開國中畢冊才發現，老公當初就許願，「10年後我要成為林布丁的老公」（布丁：Una的國中綽號），讓她相當感動，「我們繞了這麼一圈才遇到，我比誰都更明白你的重要，這麼久了我就決定了，決定了你的手我握了不會放掉」。

(中時新聞網)