男歌手謝和弦和前妻Keanna從戀愛、結婚到離婚，鬧得沸沸揚揚，尤其兩人去年9月底簽字離婚前，謝和弦就已公開和新歡莉婭（陳莉涵）放善，氣得Keanna提告，日前判決出爐，Keanna勝訴將獲得賠償金120萬元；近日她被問到會如何使用這筆錢，她正面回應2願望。

Keanna恢復單身後，積極正向處理婚姻事件的態度，意外圈粉無數，她也不時會在IG開放提問，大方回應十分親切；去年她對謝和弦和莉婭提告，近日判決出爐，她勝訴並能獲得賠償金，有粉絲就忍不住好奇詢問，「賠償金要怎麽使用，恭喜妳！太爽啦～～～」。

近日Keanna被問到會如何使用這筆錢，她正面回應2願望。(圖/ 摘自Keanna IG)

對於粉絲的疑問，她也不扭捏地正面回應，貼出她曾發行的單曲〈雙魚游泳〉，並寫下2個願望，「拍MV，然後去花市買束鬱金香送給自己」，底下還補上一句「謝謝贊助」，也沒多做解釋；但從Keanna近期貼文和回應粉絲的字句中使用的表情，能看出她的好心情。

不過，有網友以為她應該開心到爆炸，但她則淡定地表示，發了一張帶有文字的貼圖，上面寫著「我的內心毫無波瀾，甚至還有點想吃豆漿配油條」，再默默地說「我先點個外送」。從Keanna的高EQ得知，難怪她能擄獲不少粉絲心。

(中時新聞網)