越南今晚通報新增8 例境外移入病例，其中一名患者乘坐越竹航空編號QH9511班機，於2020年12月30日從台灣抵達越南芹苴機場。截至目前越南共1482人確診。

越通社指出，越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會今晚通報，越南新增8例境外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，患者均為越南人，其中一例自台灣入境。

報導表示，這名自台灣入境的患者為34歲女性，她乘坐越竹航空編號QH9511班機於2020年12月30日抵達南部的芹苴機場（Can Tho airport），入境之後在前江省（Tien Giang）接受隔離。

報導指出，這名患者2021年1月1日的檢測結果呈陽性反應，目前在前江省接受治療。

另外新增的7例境外移入病例則分別來自德國、法國、馬來西亞。

截至目前，越南累計1482例確診病例，本土病例693例，共35人染疫死亡。越南全國接受醫學隔離觀察的密切接觸者和從疫區入境人員共有1萬8372人。

(中央社)