109學年HBL高中籃賽女甲級12強預賽B組大勢底定，已率先晉8強的南山，2日再以74比57擊敗嘉義輔仁，衛冕軍淡商則已79比58贏普門，與南山同為4連勝，8強門票也到手，更是82學年起連續28季晉級8強，南山則是第16度晉8強，兩隊3日將爭分組第1。

另外，苗商63比62險勝上季第7永平，2勝2敗篤定排在B組第3，提前晉級，也是隊史第17度晉8。

南山上半場35比36落後，第三節拉出25比8攻勢，比賽已無懸念，雙方17分成交，南山三分球38投中10，高一菜鳥劉芳瑜16投4拿16分，連4場得分上雙、連3場至少進4記三分球，高三前鋒林品妤6投中2拿16分、15籃板，開季4戰3度「雙十」，外帶4助攻、2抄截、3阻攻。

「三塔」掛帥的淡商，第1節就24比8壓制普門，後3節始終維持20分上下的優勢，最終21分贏球，「一姊」郭虹廷32分、8籃板，連4場上雙，繼首役對輔仁拿35分後第2度破30。

(中時 )