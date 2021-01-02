王心凌「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，今晚（2日）在台北小巨蛋登場。「搖滾天王」伍佰擔任嘉賓，他去年當蔡依林演唱會嘉賓時，因耳機不清楚，「漏接」蔡依林的抱抱要求，王心凌在台上先關心他的聽力，接著提出：「今晚我想來點……擁抱。」伍佰立刻張開雙手送上抱抱，還要王「不要再提了，那天耳朵裡長雞毛」，為演唱會再掀高潮。而王心凌的緋聞男友科技新貴藍蔚文也現身力挺。

王心凌演唱〈我會好好的〉時，伍佰驚喜登場，兩人相隔15年再度同台，王心凌先謝謝伍佰幫她寫這首經典歌曲，伍佰也說「謝謝妳把它唱的這麼好聽」。王心凌提醒伍佰2013年曾答應幫她寫新歌，伍佰驚訝反問：「妳記了8年？」還講冷笑話，要她去賣心凌（音同心靈）雞湯，他可以寫主題歌。他稱讚王心凌「在我心目中是跳舞很好看的啦啦隊隊長」，接著帶領歌迷又唱又跳〈你是我的花朵〉，全場嗨翻。

王心凌不負「甜蜜天后」稱號，一開場以「銀河女神」之姿，從8公尺高的星球升降台從天而降，與18位舞者帶來〈劈你的雷正在路上〉，隨即脫去流蘇外套，大秀小蠻腰與美腿，演唱〈彩虹的微笑〉、〈心電心〉、〈愛你〉一連串嗨歌；當她從升降台回到舞台上，又秒換成優雅女神風演唱〈花的嫁紗〉、〈不哭〉等歌曲。

她說，「2020年終於過去了，這段疫情期間，我們學習適應新的生活方式，第一次看到這麼多人戴口罩，雖然我看不清楚大家的表情，還是可以透過眼神來交流」，提醒歌迷「雖然戴口罩有點悶，大家千萬不要拿下來」，她也勉勵大家「讓我們忘掉不愉快，過去縱使有眼淚，現在也要把眼淚擦乾，不哭了。」

王心凌的緋聞男友藍蔚文現身觀眾席，並主動跟王爸爸打招呼，他說，跟朋友們一起買了十幾張票來看演出，他也買了週邊商品口罩掛繩力挺王心凌，坐在3800元票價區，被問到王爸爸是否滿意藍蔚文，他趕緊說：「就是朋友啦！不要害我。」兩人2017年被爆緋聞，但卻無疾而終，去年再度被拍到一起去喝補湯，疑似復合，但王心凌受訪只認對方是「好朋友」。

王心凌為了今晚演出，從去年底就開始彩排，翻新所有演出服裝和歌單，一晚變身銀河女神、叢林女王、帥氣西裝、制服美少女等7套華麗造型，也因為她一再修改讓製作成本不斷增加，最後幾乎是跟票房收入打平。雖然疫情嚴峻，仍吸滿場觀眾，票房約2300萬元。徐若瑄帶大女兒、楊丞琳、鄭元暢、炎亞綸、黃子佼夫婦、愛紗、納豆與女友依依等眾多星友也到場觀賞。

王心凌（右）和伍佰演唱〈你是我的花朵〉，帶領全場歌迷一起跳「花朵舞」。（盧禕祺攝）

王心凌穿鏤空短裙唱跳招牌歌曲〈愛你〉，展露小蠻腰和白晳美腿。（盧禕祺攝）

藍蔚文到場支持，身上戴著王心凌週邊商品口罩掛繩。（黃雯犀攝）

徐若瑄帶大女兒去看演唱會，對繼女視如己出。（盧禕祺攝）

王心凌（右）身上的西裝美背全都露，左為嘉賓伍佰。（盧禕祺攝）

王心凌今在演唱會上，一連變換7套造型。（盧禕祺攝）

(中時 )