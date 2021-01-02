新北市新店高中響應世界糧食計劃署(WFP)所發起的Free rice活動。（新店高中提供）

新北市新店高中響應世界糧食計劃署(WFP)所發起的Free rice活動。（新店高中提供）

新北市新店高中響應世界糧食計劃署(WFP)所發起的Free rice活動。（新店高中提供）

「2萬粒米順利達成！」新北市新店高中同學興奮歡呼線上捐米傳愛活動順利達標！有錢出錢，有力出力，不是一句口號。高中生除了可以捐出兩餐餐費，還可以透過自身知識在教室答題，透過線上捐米，幫助遠方飢餓孩童。

新店高中學生仍心繫世界各地無法溫飽的孩童們，藉由世界糧食計劃署(WFP)所發起的Free rice活動來做連結，學生們每答對一題單字，世界糧食計畫署就會捐出5粒米給需要的人，讓新店高中的學生們能夠透過這個活動感受到最真實的給予。活動一開始，學生們便迫不及待地發揮日常所學，努力地用自己的力量去幫助所需要的人，才不到短短的十分鐘就累積了約2萬多粒米。

在2020的最後一天，同學們頂著寒冷的天氣，透過飢餓十二小時的方式，實際了解世界彼端捱餓的孩童們飢困窘迫的心情與感受，而學生們從早上六點到晚上六點共十二小時無進食方式，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，用最真誠祝願的心把溫暖傳遞到世界的每一個角落。中午時，學校召集了每一位正在感受飢餓的學生們，並邀請了校內的音樂社團來做表演，讓學生們的愛能夠隨著音樂溫暖每位師生。

陳瑛姍校長表示：「這是新店高中第九年舉辦飢餓十二的活動，幫助他人不見只有捐款的方式，高中生還可以透過自身知識的力量，答題捐米。希望透過如此有意義的活動去激發學生們心中最真摯的關懷，不僅讓學生們實際感受到幫助別人的成就，也能感受到知識的力量、成長的美好。」

在今年最寒冷的一天，彼此想著遠方正在飢餓的孩童，來反思自己所視為理所當然的一切，原來許多人的生活中是得來不易的。今天的飢餓是響應活動而做的「選擇」，而第三世界的人們，他們的飢餓「別無選擇」。期許新店高中的學生，在看似簡單卻如此真心的活動中，能夠望向遠方飢餓的孩童，在今年最後一天體會平凡的幸福，並擁抱那些生命中的完美與不完美。

(中時 )