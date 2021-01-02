少女猛問感情事 三太子「童音哀怨飆1句」信眾險噴笑（ 翻攝 Youtube頻道 丹妮婊姐星球）

網紅「丹妮婊姐」日前透露曾遇到「髒東西」，晚上沒辦法入睡，只好去找三太子幫忙「處理」，但排隊時問事時，意外聽到「前一號」一名女子跳針求問感情困擾問題，問到後來三太子乩身忍不住，當場崩潰大喊一句話，讓她差點當場笑出來。

丹妮婊姐日前上傳YouTube影片透露，懷疑自己可能因為體質關係去「卡到陰」，睡覺之前，耳朵聽見類似夜店的嘈雜聲，音樂超大聲還有許多人交談的聲音，可是家裡當下其實非常安靜，按照前幾次「經驗」她立刻知道得要找找神明三太子處理。

於是丹妮婊姐立即出門找三太子幫忙，到問事現場排隊時，聽見前面一號「事主」是名少女，劈頭就問「我跟我前男友可以復合嗎？」乩身問「你為什麼分手？」少女回應因為男方劈腿，三太子按民間傳說僅是個孩子，回問「啊什麼是劈腿」，一群信眾解釋之後，三太子才明白。但一連串的愛情問題，讓三太子無法招架。

少女接著又是各種逼問，「我跟我前男友還有機會嗎？」、「如果沒有機會，接下來我應該找有什麼樣特質的男生，才會是對的難人呢？」、「我2年內可以嫁掉嗎？」、「2人癥結點到底是什麼？」、「為什麼我的感情一直不順？」連珠炮式的提問當場讓三太子崩潰，用童音哀怨的大喊「我又不能談戀愛，我怎麼知道！」 丹妮婊姐說當下差點笑出來，但看到現場氣氛嚴肅，於是出手遮臉強忍憋住笑意，回想起來還是覺得很爆笑，也想藉機幫三太子發聲「愛情的事情就是去問月老！不要再來逼一個兒童了」。

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(中時新聞網)